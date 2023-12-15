الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق في غزة ادعى أنها آمنة كتب: شروق مراد 06:20 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023 عاجل القاهرة الإخبارية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق في غزة، ادعى أنها آمنة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير الخارجية الفلسطيني: نسعى لتفادي المجاعة في غزة سيناريوهات الحكم في قطاع غزة.. هل لإسرائيل وأمريكا أم فلسطين؟ صافرات الإنذار تدوي بالقدس المحتلة تزامنا مع إطلاق رشقة صاروخية من غزة المتحدث باسم أونروا: 155 مرفقا في قطاع غزة تحول إلى مركز لإيواء النازحين برلمانية بريطانية: القصف الإسرائيلي في غزة غير مقبول.. ويجب وقف إطلاق النار غزة فلسطين قصف مناطق بقلم شروق مراد