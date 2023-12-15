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انتخابات المصريين بالداخل

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق في غزة ادعى أنها آمنة

كتب:

شروق مراد
06:20 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
عاجل القاهرة الإخبارية

عاجل القاهرة الإخبارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق في غزة، ادعى أنها آمنة.

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بقلم شروق مراد