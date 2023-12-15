خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. «نداءات القرآن الكريم للمؤمنين»

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، بتاريخ 9 جمادي الآخر 1445هـ – الموافق 22 ديسمبر 2023 الجاري.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وجاء موضوع خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف تحت عنوان «نداءات القرآن الكريم للمؤمنين»، والجدير بالذكر أن خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت اليوم الموافق 15 ديسمبر قد تناولت نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأكدت وزارة الأوقاف أنه على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة القادمة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

نص خطبة الجمعة 15 ديسمبر

أولًا: نداءاتُ اللهِ تعالَى لرسولِهِ ﷺ تشريفٌ وتعظيمٌ

لقد شرَّفَ اللهُ تعالى قدرَ نبيِّهِ ﷺ حينَ ناداهُ في القرآنِ الكريمِ أيَّما تشريفٍ وتكريمٍ وتعظيمٍ، حيثُ ناداهُ اللهُ تعالى بأعظمَ وصفٍ وأشرفَ تكريمٍ وهو النبوةُ والرسالةُ، والملاحظُ أنَّ اللهَ لم ينادِ عليهِ باسمِهِ مجردًا قط إلّا وقرنَهُ بالنبوةِ والرسالةِ، وإذا تأمّلتَ القرآنَ الكريمَ تجد أنَّ اللَّهَ عزّ وجلّ خاطبَ ثمانيةً مِن أنبيائِهِ عليهم السلامُ بأسمائِهِم، منهم أربعةٌ مِن أولِي العزمِ، وأربعةٌ مِن غيرهِم، وأكثرُ الأنبياءِ الذينَ خاطبَهُم اللَّهُ عزّ وجلّ بأسمائِهِم موسَى عليه السلام، حيثُ خاطبَهُ اللهُ عزّ وجلّ بلفظِ (يا موسى) في 11 موضعًا مِن القرآنِ الكريمِ، وخاطبَ آدمَ بقولِهِ: “يَا آدَمُ” أربعَ مراتٍ، وعِيسى، ثلاثَ مراتٍ، وخاطبَ “نُوحًا” و”إِبْرَاهِيمَ” مرتين، و”زَكَرِيَّا” و”يَحْيَى” و”دَاوُودَ” مرةً واحدةً، فيكونُ مجموعُ النداءاتِ 25. [لاحظ: هذا هو عددُ الأنبياءِ والمرسلينَ الذين ذُكرُوا في القرآنِ الكريمِ.