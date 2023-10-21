«الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة.. «سيناء الأرض المباركة»

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة القادمة، بتاريخ 12 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 27 أكتوبر الجاري، حيث ستكون بعنوان «سيناء المباركة المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية والفداء»، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وجاءت تفاصيل ونص خطبة الجمعة القادمة كالتالي:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، نحمده تعالى حمد الشاكرين، ونشكره شكر الحامدين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير، القائل في كتابه العزيز (وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ، وَطُورِ سِينِينَ) سورة التين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حق قدره ومقداره العظيم.

سيناء الأرض المباركة في خطبة الجمعة القادمة

وتضمنت خطبة الجمعة القادمة: «شرًف الله بعض الأماكن عن غيرها، وفضّلها، وخلّد ذكرها فى القرآن الكريم، وأي مكانة أكبر وأجلّ وأعظم من أن يذكر الله ويخص مكاناً دون غيره، فهو بلا شك شرف لا يدانيه شرف، خاصةّ إذا كان المكان قد جاء ذكره مقترناً بالخير والبركات والأمن والأمان».

وبحسب نص خطبة الجمعة القادمة، «كان لمصرنا الحبيبة ذكر وأثر عظيم في كتاب ربنا يكفي اقترانها بالأمن والأمان في قوله تعالى على لسان نبي الله يوسف عليه السلام (وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) سورة يوسف (99)، ولم يقف تشريف وتكريم الله لمصر أن ذكرها فقط، بل سبحانه وتعالى قد خصّ بقعة من بقاعها بالذكر في كتابه العزيز ألا وهي سيناء المباركة».