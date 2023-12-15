مصادر: الحكومة ستلزم التجار ببيع السلع بأسعار وفقا لتاريخ الإنتاج

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الحكومة تبحث من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها لبحث توازن الأسواق وضبط الأسعار، إلى تحديد سعر متغير للسلع الغذائية، سيكون مرتبط بتاريخ الإنتاج المطبوع من المصنع، من أجل وقف احتكار السلع من قبل بعض التجار.

ضبط أسعار السلع الغذائية

ونوهت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن اللجنة تبحث منذ فترة عن آلية لوقف احتكار السلع، ومحاربة تخزين السلع لدى كبار التجار، ليس فقط ضبط الأسعار في الأسواق، موضحة أنه من المقرر أن يجري الاتفاق مع المصانع لوضع سعر المنتج بتاريخ الإنتاج.

وقالت المصادر: «كيس السكر أو الأرز أو أي سلعة بتاريخ إنتاج الشهر الحالي، سيختلف عن الكيس بتاريخ انتاج الشهر المقبل، حال تغيرت أسعار مدخلات الإنتاج، فربما يكون السعر ثابت أو متغير، ومن هنا سيكون إلزاما على التجار عدم احتكار وتخزين السلع؛ لأن البيع بالسعر سيكون مرتبط بتاريخ الإنتاج».

سلع تلتزم المصانع بوضع السعر والإنتاج عليها

وأشارت المصادر إلى أن هناك 7 سلع غذائية سيجري طباعة عدة بنود إلزامية على التجار على أكياسها، وتتمثل البنود في «تاريخ الإنتاج - سعر المستهلك - الوزن الصافي»، على 7 سلع هي «السكر - الزيت - الأرز - الدقيق - المكرونة - الشاي - منتجات الألبان من الجبنة ومعلبات اللبن».

قرار حكومي بضبط أسعار السلع

وكان مجلس الوزراء أعلن عن أنه سيجري طباعة الأسعار على أي سلعة يجري إنتاجها في أي مصنع، في إطار إجراءات الحكومة لمنع أي زيادات مُبالغ فيها على السلع الغذائية العامة من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.