قرار حكومي بطباعة الأسعار على 7 سلع أساسية

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عدد السلع الغذائية المقرر إلزام المصانع بطباعة الأسعار عليها قبل الوصول إلى المستهلك، وفق قرار مجلس الوزراء المعلن أمس، والذي أشار إلى التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية بتحديد أسعار عادلة لها، مع دراسة صدور قرار بتحديد أسعار السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

تحديد أسعار السلع الغذائية

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ هناك أولوية بوضع أكثر من بند على المنتج بخلاف السعر من أجل ضبط الأسواق وإحداث توازن في أسعار السلع، قائلة إنّ المنتج سيتضمن طباعة «تاريخ الإنتاج - سعر المستهلك - الوزن الصافي»، والسلع المحدد البدء بها لتحديد أسعارها لمدة زمنية محددة، هي 7 سلع وتشمل على التالي:

- السكر.

- الزيت.

- الأرز.

- الدقيق.

- المكرونة.

- الشاي.

- منتجات الالبان من الجبنة ومعلبات اللبن.

بيانات إلزامية على منتجات السلع

ونوهت المصادر، بأنّ بيع وتداول السلع السابقة سيكون مرتبط بتاريخ الانتاج المدون على العبوة، قائلة: «وفقا للقرار 330 لسنة 2017 فسيتم وضع السعر على العبوات، في خانة (س ب م - سعر البيع للمستهلك)، وسيكون السعر مطابقا لشهر وتاريخ الإنتاج، ما يقلل عمليات تخزين واحتكار السلع.

وأوضحت المصادر، أنّ قرار الحكومة سيؤدي إلى إنسيابية في السوق وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، ما يُحدث توازنا كبيرا في الأسعار.