أسعار السمك اليوم في بورسعيد.. البوري المبطرخ يسيطر على الأسواق

شهدت أسعار السمك في محافظة بورسعيد استقرارًا وإقبالا على بعض الأنواع، خاصة سمك البوري المبطرخ، في موسمه طبقًا لأذواق واحتياجات المواطنين، بالتزامن مع رحلات اليوم الواحد، التي تستقبلها المحافظة على مدار الأسبوع لزيارة معالم المحافظة وأسواق السمك.

أسعار السمك ببورسعيد

وقال محسن فؤاد، بائع أسماك بسوق العرب القديم، إنّ أسعار السمك اليوم في بورسعيد، شهدت تباينا بجميع أنواعها بالتزامن مع الطقس المستقر، وتختلف الأسعار إذا كانت الأسماك من المزارع السمكية أو البحر المتوسط أو القناة، بينما تعتبر الأخيرة أعلى سعرًا.

وجاءت أسعار السمك في بورسعيد كالتالي:

- بلطي «شبار أبيض» من 70 إلى 80 جنيها للكيلو.

- بلطي «شبار اأخضر» 100 جنيه للكيلو.

- رقاد 90 جنيها للكيلو.

- كابوريا ذكر 70 جنيها للكيلو.

- كابوريا أنثي 130 جنيها للكيلو.

- بوري من 100 إلى 120 جنيها للكيلو.

- فوارغ البوري من غير بطارخ (80.90.100 جنيها للكيلو).

- بوري مبطرخ (130.160.180 جنيها للكيلو).

- سهيلي 200 جنيه للكيلو.

- غطيان موسى 160 إلى 240 جنيها للكيلو.

- دنيس من 160 إلى 180 جنيها للكيلو.

خدمة طهي الأسماك

وقال محمد فؤاد، صاحب مطعم أسماك بمنطقة الـ 5000 وحدة بحي الزهور، أن بورسعيد أصبحت تستقبل رحلات اليوم الواحد الذين يقبلون على تناول الأسماك مع أهالي بورسعيد، ولذلك يجري توفير طهي وتنظيف الأسماك في أسواق السمك بأسعار مناسبة مع خدمة متميزة.