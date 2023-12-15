دبلوماسي سابق: مصر تساند الحق الفلسطيني وتنادي بتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر منذ اليوم الأول تقف مع شعب فلسطين بقطاع غزة والضفة، وتنادي المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية، وفي الوقت نفسه تقدم مشروعات القرارات، المساندة للحق الفلسطيني، سواء في مجلس الأمن، أو في الجمعية العامة، وتكثف اتصالاتها منذ مؤتمر السلام بالقاهرة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أن منذ القليل وقعت جريمة بشعة، ضد اثنين من الصحفيين، الذين يغطون الأحداث في غزة، توفي أحدهم وأصيب الآخر، بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

«حجازي»: ما يحدث في غزة جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان

وتابع أن ما يحدث في غزة جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، بسبب النية المقصودة لاستهداف الفلسطينيين، وقطع المياه والكهرباء، ولا بد أن تؤخذ القضية بوثائقها، وتقديمها إلى محكمة العدل الدولية.

«حجازي»: الخبراء المصريون يعملون مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية

ولفت إلى أن الخبراء المصريين، حتى بعد انهيار الهدنة، يعملون مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتواصل مع إسرائيل في مفاوضات لا تتوقف، وقد بات واضحًا أمام الرأي العام، قتل إسرائيل لبعض الرهائن، لأن هدفهم استهداف المدنيين، وهو واضح منذ اليوم الأول.