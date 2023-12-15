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انتخابات المصريين بالداخل

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب حكومة نتنياهو بصفقة تبادل للأسرى

كتب:

منتصر سليمان
11:16 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب حكومة نتنياهو بصفقة تبادل مع حماس

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب حكومة نتنياهو بصفقة تبادل مع حماس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب حكومة نتنياهو بصفقة تبادل مع حماس على الفور.

وقالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين جاءت عقب بيان متحدث الجيش الذي أعلن فيه، مقتل 3 جنود عن طريق الخطأ.

وتابعت: «تنظيم مظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين جاء بطريقة أكثر عنفا، وتطالب بتحركات أكثر جدية لاستعادة المحتجزين». 

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه من المتوقع زيادة حدة مظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين غدا، مع مشاركة أسر جنود الاحتلال المشاركين في المعارك بقطاع غزة».

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