البيت الأبيض: نتفق مع الإسرائيليين على أن الصراع في غزة قد يستمر عدة أشهر

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحثا قضايا ما بعد الصراع في غزة وإدارة القطاع، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف: «نتفق مع الإسرائيليين على أن الصراع في غزة، قد يستمر عدة أشهر، لكننا نناقش معهم دقة العمليات من حيث النطاق والحجم».

وتابع أن قتل الجيش الإسرائيلي 3 من المحتجزين في قطاع غزة، أمر مفجع ومأساوي.

وتابع: «نعتقد أن الإسرائيليين سيراجعون مقتل المحتجزين الثلاثة، ويكتشفون كيف حدث ذلك؟».