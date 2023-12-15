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تلقى تصفيقا حارا.. مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يرفع لافتة مكتوب عليها: «أوقفوا الإبادة الجماعية»

كتب:

منتصر سليمان
11:35 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
 مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

 مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

أمسك رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، لافتة مكتوب عليها «STOP THE GENOCIDE»، والتي تعني باللغة العربية «أوقفوا الإبادة الجماعية»، عقب انتهاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليتلقى تصفيقا حارا.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل دمرت أحياء بأكملها وقتلت آلاف المدنيين، وهدف إسرائيل دمار وتهجير الشعب الفلسطيني حتى لو استمر النزاع إلى الأبد.

وتابع: «الأطفال في قطاع غزة يتضورون جوعا والاحتلال يستهدفهم لترهيب الفلسطينيين، وإسرائيل ارتكبت فظائع مقيتة لأكثر من شهرين وتعمدت جعل غزة مكانا يستحيل العيش به».

وأكمل: «153 دولة صوتت لصالح وقف إطلاق النار في غزة، والجمعية العامة للأمم المتحدة تحركت من أجل الإنسانية». 

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