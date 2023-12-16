وزيرا خارجية أمريكا وألمانيا يناقشان سبل إيصال المساعدات لغزة

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وذلك لمناقشة أخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة البحر الأحمر.

أهمية الجهود الدولية لإيقاف هجمات الحوثيين على سفن تجارية

وبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الوزيران اتفقا على أهمية الجهود الدولية لإيقاف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة، كما ناقشا ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وحماية المدنيين.

كما ناقش وزيرا الخارجية الأمريكي والألماني ضرورة بذل الجهود لمنع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، على حد قول البيان.

الحوثيون استهدافو سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن الحوثيون استهداف سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن كانتا متجهتين الى دولة الاحتلال حيث اطلقت عليهم قوات حوثية صواريخ تسببت في اندلاع النيران بها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أميركي في وزارة الدفاع تصريحه «نحن على علم بأن شيئا ما أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر، ووردت معلومات عن اندلاع حريق».