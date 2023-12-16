شهداء ومصابون في غارات للاحتلال على منازل المواطنين في غزة

استشهد عدد من الفلسطنيين، وأصيب آخرون، غالبيتهم نساء وأطفال، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة.

طيران الاحتلال يستهدف منازل الفلسطنيين

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن عددا من الفلسطنيين أصيبوا في قصف للاحتلال استهدف منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة استهدفت منزلا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في أحدث حصيلة لها، أن عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة منذ بدء العداون الإسرائيلي في السابع من شهر اكتوبر الماضي بلغ 18987 شهيد، 70% منهم نساء وأطفال، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، مشيرة إلى أن هناك الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، بالاضافة لتشريد 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم.