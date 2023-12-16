شهداء جدد في غزة واعتقال فلسطينية مصابة بالسرطان جنوب نابلس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها ضد قطاع غزة من عمليات قصف منذ 7 أكتوبر الماضي في إطار عملية «السيوف الحديدية»، بالتزامن مع استمرارها في اقتحامات وحملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، غالبيتهم نساء وأطفال فجر اليوم، على إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط «مدرسة المزرعة» التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في دير البلح، وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وبناء على طلب مصر، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية لشهر ديسمبر، والبعثة الدائمة لموريتانيا لدى منظمة الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا لمنظمة «المؤتمر الإسلامي»، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة لفلسطين، استأنفت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمعالجة الوضع الخطير في غزة، للمرة الثانية.

اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، فلسطينيا يدعى محمد حسن أبو صرة «45 عاما» واستولت على مركبته، عقب اقتحام بلدة الخضر، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي منزل فلسطيني يدعى رزق عبد الله عيسى، كما حطمت عدد من المركبات.

مداهمة عدد من منازل الفلسطينيين شرق رام الله

كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين أحدهما يدعى سفيان أحمد أستيتية «47 عاما» والآخر علاء زهير نمر الجيوسي «44 عاما»، عقب اقتحامها مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، فيما استولت القوات الإسرائيلية، على مركبة تعود ملكيتها لفلسطيني من بيتا عقب اقتحامها البلدة الواقعة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي بلدة بيت عوا غرب الخليل، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينية مصابة بالسرطان، تدعى فاتن ماجد حسن السيقلي المسالمة، من مواليد قطاع غزة، عند «حاجز عورتا» العسكري المقام جنوب نابلس، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة بيتين، شرق رام الله، وداهمت وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين.