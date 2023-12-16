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الهلال الأحمر الفلسطيني: جميع مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة

كتب:

نرمين عفيفي
11:18 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

صرح الدكتور عبدالجليل الحنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الوضع الصحي في قطاع غزة سيء للغاية ومستشفيات المحافظة الشمالية بالقطاع خرجت من الخدمة.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك توقفًا تامًا لخدمات الإسعاف شمال القطاع جراء نفاد الوقود، مشيرا إلى أن انقطاع الاتصالات في مختلف أنحاء القطاع يصعّب عمل فرق الإغاثة: «لا نستطيع التواصل مع أطقمنا».

وأضاف أن المستشفيات الميدانية بديل مؤقت للمستشفيات التي تمتلئ عن آخرها بالمصابين، مشددا على تواصل العدوان على مستشفى كمال عدوان والاستهدافات تحول دون الوصول لمحيطه، مؤكدا أنه استهداف معبر رفح من الجانب الفلسطيني يقلل وصول المساعدات الطبية والإنسانية، والوضع يتفاقم للغاية.

 

 

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بقلم نرمين عفيفي