ضبط سائق ومالك محل هواتف يتاجران في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق، ومالك محل لبيع الهواتف المحمولة، مقيمان بمحافظة دمياط، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية» و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

أضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثاني، وأن دوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالي، وأنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثاني.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.