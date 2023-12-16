حكاية معبد ايزيس في جزيرة فيلة.. يضم مزيجا من العمارة المصرية القديمة

تحظى جزيرة فيلة بأهمية بالغة في قلوب زوار محافظة أسوان من جميع أنحاء العالم في فصل الشتاء نظرًا لموقعها المتميز وجمالها الخلاب الذي يحكي تاريخ مصر القديمة، حيث تُعرف الجزيرة في النصوص المصرية القديمة باسم «الخط الفاصل»، ويرجع اسم «فيلة» إلى الكلمة الإغريقية «فيلاي» التي تعني «الحبيبة».

يقول الباحث الأثري محمود حماد إن معبد إيزيس واحد من أهم معابد أسوان وأجملها وأكثرها شهرة ومكانة، إذ يقع على الضفة الشرقية لمحافظة أسوان، بجوار السياج الشرقي للمدينة، ويطل على نهر النيل، ويبلغ طول المعبد حوالي 19 مترًا، وعرضه 15 مترًا، ويصل ارتفاع السقف إلى حوالي 7 مترات.

ويضيف حماد، لـ«الوطن»، أن المعبد يُعتبر من أهم الاكتشافات الأثرية التي تم الحفاظ عليها بحالة جيدة حتى الآن، منذ العثور عليه في عام 1871 وحتى هذه اللحظة يظل المعبد متألقًا بجدرانه الأربعة وسقفه المميز المصنوع من الألواح الجرانيتية.

مزيج من الحضارات القديمة

ويشير الباحث الأثري إلى أن معبد إيزيس يضم مزيجًا من العمارة المصرية القديمة والهلنستية والرومانية، ما يجعله مصدر جذب سياحي مهم في أسوان، كما أنه يتميز بنقوش تحكي عن الآلهة إيزيس وزوجها أوزيريس وابنهما حورس، بالإضافة إلى النقوش والرموز الدينية الأخرى المميزة.

طريقة الوصول إلى المعبد

وتوصف جزيرة فيلة ومعبد إيزيس بأنهما وجهة شهيرة للسياح الذين يزورون أسوان، حيث يمكنهم استكشاف المعبد واستكشاف الجزيرة بأكملها عن طريق الوصول عبر القوارب التي تنطلق من أسوان، ويمكن للزوار المشي في المعبد والتجول في المنطقة المحيطة به لاستكشاف المزيد من المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية الجميلة.

أعمال ترميم شهدها المعبد

ويوضح الباحث الأثري أن المعبد خلال السنوات الماضية شهد أعمال ترميم وتطوير بالتعاون مع هيئة الآثار المصرية والمؤسسات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي تضمنت إعادة بناء بعض الجدران المتضررة وتجديد النقوش والألواح الجرانيتية، بالإضافة إلى تحسين البيئة المحيطة بالمعبد وتوفير تسهيلات سياحية للزوار.

أسعار تذاكر ومواعيد دخول لمعبد إيزيس وفقا لما حددته وزارة السياحة الآثار المصرية:

- 10 جنيهات للمصريين من غير الطلاب.

-5 جنيهات للطلاب والطالبات المصريين.

-10 جنيهات للطلاب في حالة حملهم كاميرا تصوير.

- 60 جنيها للزائرين الأجانب.

-30 جنيها للطلاب والطالبات الأجانب.

- مواعيد دخول معبد ايزيس من الساعة9 صباحا حتى الساعة4 مساء