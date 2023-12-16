اكتشف مرضه بالصدفة.. آخر ظهور لـ«التيك توكر» الراحل «فالنتينو»

عرفه المتابعون بمقاطع فيديو كوميدية وساخرة عبر منصة الفيديوهات «تيك توك» يخرج بشكل يومي بمقاطع مصورة يسخر فيها من المواقف اليومية والحياتية المعتادة بشكل مختلف، وبابتسامة المعهودة جمع أكثر من 10 ملايين متابع، ولكن بين يوم وليلة وتحديدًا عقب اختفاؤه عن مواقع التواصل الاجتماعي، عرف المتابعون مؤخرًا برحيل «التيكتوكر» عبدالرحمن مرسي الشهير بـ«فالنتينو».

اكتشف مرضه بالصدفة.. آخر ظهور للتيكتوكر الراحل «فالنتينو»

وعانى «التيكتوكر» عبدالرحمن مرسي الشهير بـ «فالنتينو» قبل وفاته من سرطان اللسان، المرض الذي أغلب ضحاياه من الرجال، إذ اكتشفه بمحض الصدفة، بعدما عانى من ثقل اللسان وظهور كتلة غريبة به، وتبين فيما بعد أنها ورم خبيث يحتاج لعملية على الفور.

آخر ظهور للتيكتوكر الراحل «فالنتينو»

وكان آخر ظهور لصانع المحتوى عبد الرحمن مرسي، الشهير بـ«فالنتينو» عبر مقطع فيديو قصير، يوم 24 نوفمبر الماضي، كشف لمتابعيه خلاله عن مرضه الخطير، وإجراء عملية صعبة طالبًا الدعاء له بالشفاء العاجل.

طلب وحيد لـ«فالنتينو»، ولم يظهر بعده نهائيًا، فلم يأمل سوى بالدعاء إلا أن قدر الله كان محتومًا، وظهر الراحل قائلاً: «بكرة داخل أعمل عملية استئصال للورم، كل اللي بطلبه الدعاء ليا بالشفاء».

من هو التيكتوكر الراحل عبدالرحمن مرسي «فالنتينو»؟

- صانع محتوى كوميدي وساخر، على منصة تيك توك.

- جاءت شهرته بمواقع التواصل الاجتماعي باسم فالنتينو.

- كان لديه 10 ملايين متابع عبر التيك توك، وعقب الوفاة تخطى العدد 11 مليونا.

- أصيب بسرطان في اللسان والغدد اليمفاوية منذ فترة قصيرة وتوفى عقب إجراء عملية لإزالة الورم.