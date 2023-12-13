محمد رمضان يعلن تخطى هاشتاج اسمه على «تيك توك» حاجز الـ18 مليار مشاهدة

نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة يوضح من خلالها عدد المشاهدات التي حصل عليها على منصة «تيك توك»؛ إذ أنه تخطى حاجز الـ18 مليار مشاهدة إلى الآن.

تعليق محمد رمضان على نجاح صفحته بـ«تيك توك»

وقال الفنان محمد رمضان: «الحمد لله رقم جديد على الوطن العربي، هاشتاج اسمي على تيك توك تخطى الـ18 مليار و500 مليون مشاهدة».

وقد تصدر رمضان «التريند» الأول في الآونة الأخيرة، بسبب أغنية «أكوابا» التي جرى طرحها قبل كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر انطلاقها في يناير المقبل.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

وتعد هذه الأغنية الأخيرة التي جرى طرحها من قبل الفنان محمد رمضان إلى الآن، وحصدت عدد مشاهدات قد يصل إلى 2 مليون مشاهدة على منصة «يوتيوب»، وتتصدر «التريند» الأول.