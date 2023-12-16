كاتب صحفي: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية كانت أمرا مشرفا

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن كافة التقارير التي صدرت عن المنظمات أشارت إلى أن ما قدمته الهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية يضاهي المستويات الدولية وأمر يدعو للفخر في مصر.

الجهد من كافة شباب الأحزاب المختلفة في الانتخابات الرئاسية كان مشرفًا

وتابع «إبراهيم» خلال لقائه مع الإعلامي الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أنه لن تعود مفهوم السياسة المقتصرة على مفهوم النشطاء خارج النطاق المؤسسي، لافتًا إلى أن الجهد من كافة شباب الأحزاب المختلفة في الانتخابات الرئاسية كان مشرفًا، لأن العمل على الأرض من جانب الشباب يكسب الدولة قوة وثقة والمجتمع حيوية أكثر.

وأوضح الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، أن حياد أجهزة الدولة في الانتخابات الرئاسية كانت بامتياز وأعطت الفرصة للجميع بتطوير العمل السياسي والحزب في الفترة القادمة، وأن الانتخابات القادمة تشهد مزيدا من الحيوية.