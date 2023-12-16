حزب التجمع: لدينا قناعة بضرورة استكمال المشروع التنموي للرئيس السيسي

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنّ الحزب دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، من منطلق أنّ مصر لديها مجموعة من المهام تتعلق بالأمن القومي والتنمية في الداخل تحتاج لنوع معين من الحكم وهو ما تحقق في المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

استكمال المشروع التنموي

وتابع رئيس حزب التجمع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كحزب لدينا قناعة بضرورة استكمال المشروع التنموي بقيادة الرئيس السيسي».

مشروع الرئيس السيسي يستعيد هيبة مصر

وأشار «عبد العال»، إلى أنّ مشروع الرئيس السيسي الذي يستعيد هيبة مصر إقليميًا وعربيًا يستمر لحين تحقيق أهدافه، لافتًا إلى أن حزب التجمع دعم الأحزاب السياسية التي دفعت بمرشح في الانتخابات الرئاسية تجسيدًا لمبدأ التعددية.

واختتم بالإشارة إلى أنّ الأحزاب السياسية التي دفعت بقيادتها للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وضعها أفضل بعد الانتخابات لأنها تعاملت مع الصندوق الانتخابي وأصبحت معروفة لدى الشعب المصري.