نتنياهو: نخوض حربا وجودية في غزة سنواصلها رغم كل الضغوط الدولية

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن قوات الاحتلال ستواصل عدوانها على قطاع غزة، رغم كل الضغوط الدولية، وقال: «نفعل كل ما يلزم لحماية جنودنا».

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال قائلاً: «سنواصل العمل لاسترجاع المحتجزين وتحقيق النصر»، واستطرد بقوله: «نحن في حرب وجودية، لا بد من خوضها حتى النصر، ونخوض معارك ضارية في جباليا والشجاعية، فقدنا خلالها عدداً من جنودنا».

وأشار نتنياهو إلى أنه أبلغ المفاوضين الإسرائيليين بأن ضغط الجيش يساعد في جهود استعادة المحتجزين، ولفت إلى أنه «بعد هزيمة حماس، ستصبح غزة منزوعة السلاح، وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية»، على حد قوله.