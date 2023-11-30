لماذا وصف أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نتنياهو بسيد الهراء؟

في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو»، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، بالمُدمر نفسيا، وأنه في حالة من الانهيار العصبي، مُفسرا أسباب ذلك، خاصة مع تزايد حدة الأزمة داخل الحكومة.

فشل بنيامين نتنياهو في مجال الأمن القومي، الأمر الذي وصفه إيهود أولمرت، بأنه مُدمر نفسيا، حيث سعى إلى تجنب الإطاحة به من منصبه لفشله في حماية الأمن القومي بعد هجمات الفصائل الفلسطينية.

العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولوية مُهمة بشأن فلسطين والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خلال مقابلته، قائلاً: «الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلا من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة».

لم يكتف عند هذا الحد، بل وصف أيضا رئيس حكومة الاحتلال، بأنه سيد الهراء، ووجوده في الحكومة يشكل خطرا على إسرائيل، وهنا وضح الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، تفاصيل الانقسام الحالي في الحكومة.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي

يرى «الشرقاوي» وفق ما أوضح لـ«الوطن»، أن الانقسام الحالي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سببه الرئيسي الحرب على قطاع غزة، موضحا أن الحكومة أقرت سياسات بشأن الحرب على قطاع غزة، وصفها اليمينيون بالمتهاونة واليساريون في الحكومة بالمتشددة، كما أن اليمين لم يؤيد إطلاق سراح الأسرى، وكانت السياسات هي المتعلقة بالحرب والأسرى في فلسطين.

يتخيل الجناح اليساري في الحكومة أنه من الممكن تفادي كل الأمور بعمل صفقة للأسرى وبعدها من السهل معاقبة غزة بأي طريقة وحل المشكلة، لكن الحكومة اليمينية حددت سياسات رئيسية تتمثل في الإبادة الجماعية وتهجير الشعب الفلسطيني وكل ذلك لم ينجح.