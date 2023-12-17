تداول 484 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر خلال نوفمبر الماضي

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، تداول 484 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة خلال نوفمبر الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقا ملحوظا بكمية تداول 285 ألف طن بنسبة زيادة 39% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي، كما ارتفعت الواردات بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لتصل إلى 199 ألف طن.

حركة تداول البضائع في ميناء سفاجا خلال نوفمبر

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن ميناء سفاجا شهد تداول 333 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 177 ألف طن وصادر 156 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 ألف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 ألف طن بضائع بكمية وارد 16 ألف طن وصادر 34 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 ألف طن فوسفات.

تسهيلات وتنشيط حركة تداول الشاحنات والبضائع

ووجه رئيس الهيئة محمد عبد الرحيم، بتقديم التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بمواني الهيئة، تأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير المواني المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية .

كما أرجع زيادة الصادرات إلى أعمال التطوير التي تمت بمواني الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالمواني، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.