تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و500 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن 10 سفن تواجدت على أرصفة موانئ الهيئة، وجرى تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و500 شاحنة و63 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات بموانئ البحر الأحمر

وبحسب بيان موانئ البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، و278 شاحنة، و44 سيارة، بينما حركة الصادرات 4500 طن بضائع، و222 شاحنة، و19 سيارة.

ووفقا للبيان، يشهد ميناء سفاجا اليوم، استقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما غادر الميناء أمس السفينتان بوسيدون اكسبريس ودليلة.

كما يستعد ميناء نويبع اليوم، لاستئناف حركة الملاحة البحرية، باستقبال السفينتين أور وأيلة، بعد تحسن الأحوال الجوية، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 666 راكبا.