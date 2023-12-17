بعدما تجاوزت الحرب يومها الـ70.. الأمراض الجلدية تنتشر بين النازحين في غزة

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ72، في ظل استمرار القصف والاشتباكات من شمالي القطاع إلى جنوبه، الذي يشهد أكبر عملية نزوح في تاريخ القطاع وامتد القصف إلى أحياء جديدة منها الدرج والنصر والشيخ رضوان في المدينة، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

%70 من الشهداء أطفال ونساء

في متابعة جديدة مع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدكتور فؤاد عودة، بعد أن تجاوزت الحرب في غزة يومها الـ70 حول الأوضاع الطبية في القطاع المحتل، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن»، أنه في خضم الوضع المروع الذي يعيشه قطاع غزة بعد أكثر من شهرين من الحرب، وبحسب مراسلي الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية المتواجدين في غزة، ارتفع عدد الإحصائيات بشأن الشهداء ليتجاوز الـ19 ألفًا، وأكثر من 50 ألف جريح، 70% منهم أطفال ونساء، حسب الإحصائيات الرسمية من مراسلي الرابطة.

وتابع «عودة» في حديثه حول الأوضاع في قطاع غزة بعد أن تجاوزت الحرب الطاحنة هناك 70 يوما على التوالي، أن هناك أكثر من 7 آلاف شخصا مفقودين تحت الأنقاض حتى الآن في مصير مجهول.

واستشهد 135 شخصا من الموظفين العاملين في الأونروا والأمم المتحدة في قطاع غزة، جراء الحرب الطاحنة هناك منذ السابع من أكتوبر الماضي

ظهور الجرب والجدري بين النازحين

وفي كارثة جديدة يواجهها قطاع غزة، تم رصد أكثر من 50 ألف حالة مرض جلدي، ومتوقع زيادتها في ظل نقص الخدمات الطبية وعدم توافر أي مقومات للحياة في غزة.

وحسب تعبير عودة، فإن الوضع بين النازحين في مدارس الأمم المتحدة صعب جدًا نظرًا لتكدس المواطنين، ما يُسهّل عملية انتشار الأمراض المعدية بينهم دون توافر أي خدمات طبية.