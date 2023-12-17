خبير استراتيجي: إسرائيل خسرت ربع قوتها البرية في الحرب على غزة

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي، إنّ إسرائيل تروج لأكاذيب في الإحصائيات والأرقام، لافتا إلى أنّ 70 يوما من القتال المتواصل، تؤكد وجود خسائر يومية في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن خسائر كبيرة في المعدات.

إسرائيل خسرت ربع القوة البرية لجيشها خلال اجتياح غزة

وأضافت «الجابري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ خسائر جيش الاحتلال وراء موافقة إسرائيل على الهدنة الأولى، لافتا إلى أنّ الأرقام المعلنة من جيش الاحتلال كشفت عن خسارة 355 دبابة وجرافة، أي ربع القوة البرية لجيش الاحتلال التي تصدت للاجتياح البري، وعددها 1452 دبابة.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أنّ الخسائر في صفوف الاحتلال أكثر من المعلنة، مشيرا إلى أنّ الأرقام الحقيقية سيتم إعلانها بعد الحرب.