وزير الري يوجه بحسم شكاوى المواطنين المتعلقة بالصرف الزراعي في 5 محافظات

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة، في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

وأكّد «سويلم» أنَّ الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح أنَّ مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 بلغت 97%، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 1633 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر 2023.

وفي إطار حرص الوزارة على حسم شكاوى المواطنين المتعلقة بالصرف الزراعي، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للأجهزة المختصة بمحافظة الشرقية لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من زياده منسوب المياه الحقلية نتيجة وجود عطل بمجمع الصرف الزراعي المغطى رقم 18 من مصرف الجديدة، إذ قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بالمعاينة على الطبيعة ، وتم الدفع بالمعدات للموقع لعمل الصيانة اللازمة للمجمع وحسم الشكوى.

وفي محافظة المنيا، وجهت أجهزة مصلحة الري للأجهزة المختصة بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر مزارعي فرع 3 نفرتيتي بتل العمارنة من وجود تعدي على الفرع 3، إذ قامت الإدارة العامة لري شرق المنيا باتخاذ اللازم لإزاله التعدي وفتح الفرع ورد الشيء لأصله.

وفي محافظة الغربية، وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من انسداد الصرف المغطى بمجمع رقم 22 أيمن مصرف سبرباي، إذ قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بمعاينة موقع الشكوى وتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتياً بمعدات الهيئة وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة البحيرة، وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر أهالي الظاهرية من انسداد مجمع رقم 26 مصرف امتداد شبراخيت، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة بالمعاينة وتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتياً بمعدات هيئة الصرف وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة بني سويف، وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من زيادة منسوب المياه بسبب عدم تطهير مصرف المشارقة، حيث تمت معاينة موقع الشكوي بمعرفه الإدارة العامة لصرف بني سويف وتطهير المجرى وحسم الشكوى.