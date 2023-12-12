وزير الري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمدرسة البريطانية بالتجمع

أدلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة التصويت بالمدرسة البريطانية في التجمع الأول بالرحاب، حيث أكد حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لجميع المصريين.

وأعرب سويلم، عن تقديره لحس المواطنين الذين اصطفوا أمام اللجان للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، كعادة الشعب المصري العظيم الذي لا يتأخر عن نداء الواجب الوطني، مؤكدا ما يعكسه المشهد الرائع من صدى دولي لحرص المصريين في الداخل والخارج على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية.

وثمّن وزير الري، دور الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية في ضمان سير العملية الانتخابية بأمان وانسيابية، وتوفير ضمانات النجاح للحدث الديمقراطي البارز، مشيدا بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم وخروج الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بمصر والمصريين.