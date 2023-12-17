مراسل «القاهرة الإخبارية»: هناك تقدم كبير للقوات الروسية نحو مناطق زاباروجيا

آثار لدمار كبير بالمناطق .. مراسل «القاهرة الإخبارية»: القوات الإوكرانية أسقطت 20 هدفًا جويًا من الطائرات المسيرة .. ومعارك محتدمة بالشرق الأوكراني

سلطت قناة «القاهرة الإخبارية»، الضوء حول تفاصيل قيام أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية بتدمير صاروخ كروز، و30 طائرة مسيرة من أصل 31 أطلقتها روسيا.

ومن مدينة أوديسا التابعة لأوكرانيا، قال غيث مناف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ دام 16 يومًا من الهجمات الروسية نحو الأراضي الأوكرانية باستهدافات بصواريخ وأيضًا بطائرات مسيرة.

صافرات الإنذار بالمناطق الجنوبية والشمالية والغربية

وأضاف «مناف»، قائلًا «فجر هذا اليوم دوت بالفعل صافرات الإنذار على مجمل المناطق الجنوبية والشمالية والغربية من الأراضي الأوكرانية، حيث أعلن سلاح الجو الأوكراني، وعلى لسان المتحدث باسم قيادة القوات الجوية للقاهرة الإخبارية بأن القوات الإوكرانية تمكنت بالفعل من اسقاط 20 هدفًا جويًا من الطائرات المسيرة من نوع شاهد 131، 136، وأيضًا أسقطوا صاروخًا، وصاروخًا باليستيًا، ولكن لم تتمكن أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط معظم تلك الطائرات المسيرة، وأيضًا صاروخًا، حيث لم يدل بمعلومات عن موقع الاستهداف».

آثار دمار كبير على معظم المناطق والبني التحتية الأوكرانية

وتابع: «هناك في منطقة أوديسا بالتحديد، نشاهد أن هناك آثارا لدمار كبير على معظم المناطق والبنى التحتية الأوكرانية، وأهمها إحدى مخازن الميناء وميناء أوديسا، ونقف الآن ونشاهد خلفي للحطام لإحدى المخازن لخزن مواد الحبوب، والمنطقة الجنوبية تشهد تصعيدًا عسكريًا واسع النطاق، من حيث تقدم القوات الروسية نحو مناطق مقاطعة زاباروجيا، حيث تعلن القوات الأوكرانية عن أن هناك معارك شرسة ما بين الطرفين لعمليات الاستيلاء او السيطرة على ما تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة عليه فى فصل الصيف الماضي».

معارك محتدمة ما بين الطرفين

وأكمل: «أما مناطق الشرق الأوكراني هناك معارك محتدمة ما بين الطرفين، بين تقدم روسي نحو منطقة باخموت، والسيطرة على المناطق التي كانت تشهد سيطرة القوات الأوكرانية منذ فترة ليست ببعيدة، ولكن اليوم القوات الروسية تحاول وتسعى للدخول والسيطرة مجددًا على البلدات المشارفة لمنطقة باخموت التى كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية».