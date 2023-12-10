تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية.. مروحية «التمساح» تشارك في المعارك

تطورات جديدة، شهدتها الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير من العام الماضي، وكان آخرها مشاركة مروحيات محدثة روسية تعرف باسم «التمساح» في الميدان، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

شاركت للمرة الأولى، مروحيات «كا 52 إم» المحدثة المعروفة باسم «التمساح» في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم.

كما تسلمت الشرطة العسكرية الروسية مدرعات جديدة تستطيع العمل في مختلف الظروف المناخية الصعبة بما فيها الصحراوية، والمتجمدة الشمالية لنقل الأفراد وإجلاء الجرحى، أثبتت فعاليتها في أوكرانيا وسوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تدمير مركز قيادة ومركبات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى تنفيذ مروحيات «كا 52 إم»، هجوما على معاقل أوكرانية على محور دونيتسك، مشيرة إلى تدمير مركز قيادة ومركبات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية، 14 هجومًا صاروخيًا وبالقنابل على نقاط انتشار ألوية القوات الأوكرانية بالقرب من 5 مناطق: «بيشانايا - ستيلماخوفكا - بيرشيترافنفوي - بيتروبافلوفكا - ستيبوفايا نوفوسيلوفكا»، وفقًا لما أعلنه الضابط في المركز الصحفي لقوات مجموعة الغرب التابعة للجيش الروسي، دميتري شيبيليافتسيف.

وكان الخبير العسكري الأوكراني أوليج جدانوف، قال في وقت سابق، إن المبادرة في الساحة بيد الجيش الروسي، موضحا أن قوات بلاده لن تنفعها التعبئة الجديدة لمن تبقى من الأوكران، في ظل غياب المعدات والأسلحة الغربية.

ضابط متقاعد: أوروبا تخشى إعادة انتخاب ترامب لأنه قد يحل «الناتو»

وعلى حسابه بموقع إكس «تويتر سابقا»، قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، إن أوروبا تخشى إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة لأنه قد يحل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفا إن سياسة جو بايدن تحرض على إثارة مواجهة نووية مع روسيا على خلفية النزاع بين «موسكو» وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

بدوره، قال مراسل مجلة «أمريكان كونسرفاتيف»، بريدلي ديفلين، تعليقا على مناظرة بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية 2024 نيكي هايلي وفيفيك راماسوامي التي جرت الأربعاء الماضي إن الدعم الأمريكي، للمطالب الأوكرانية بإعادة «شبه جزيرة القرم» التي ضمته «موسكو» إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014، سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وفي الهند، ستخضع مروحيات «مي 26» الثقيلة في سلاح الجو الهندي لصيانة عامة بمشاركة الأخصائيين الروس، وسيتم إصلاح بعض مكوناتها في روسيا مباشرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تربيون» الهندية.

احتجاز كندا لطائرة تابعة لشركة «فولجا دنيبر» الروسية

وفي سياق العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة ضد «موسكو» والعقوبات المضادة من جانب روسيا، رفعت أكبر شركة شحن بضائع روسية «فولجا دنيبر» للطيران، دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية أمام المحكمة الفيدرالية الكندية في نوفمبر الماضي، للطعن في العقوبات التي فرضتها ضدها في وقت سابقن وفقا لما ذكرته صحيفة«وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وفي فبراير 2022، احتجزت السلطات الكندية، بشكل غير قانوني الطائرة «أيه إن 124» التابعة للشركة الروسية عقب وضع «أوتاوا»، «فولجا دنيبر» على قائمة العقوبات.

بدوره، طالب مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك إكس «تويتر سابقا»، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتفسير اعتقال أمريكي يدعى جونزالو ليرا.وقال ماسك عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن بعد إرسال بلاده لأوكرانيا 100 مليار دولار، قاموا بسجن أمريكي؟، وأضاف الملياردير الأمريكي، أن الأمر ربما لا يتعلق فقط بانتقاد زيلينسكي؟ لأنه إذا كان الأمر يتعلق بذلك فقط، فهناك مشاكل كبيرة.