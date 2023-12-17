أسامة ربيع: عبور 77 سفينة في قناة السويس اليوم

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان، إن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 77 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 ملايين طن.

وأضاف الفريق ربيع، من بين السفن التي عبرت اليوم ضمن قافلة الجنوب كل من السفينة «MAERSK SAIGON»، والسفينة «CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB»، والسفينة «MSC FABIENNE»، وذلك على ضوء تواجد هذه السفن في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن توجه هذه الخطوط الملاحية لتحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا و أوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.