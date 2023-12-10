رئيس هيئة قناة السويس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة الانتخابية للوافدين بهيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية، في أول أيام إجرائها داخل مصر والتي تستمر على مدار 3 أيام متواصلة حتي الثلاثاء المقبل.

«ربيع»: اصطفاف الناخبين مشهد حضاري

وحرص الفريق أسامة ربيع على تحية الناخبين في الإسماعيلية على مشاركتهم الإيجابية، عقب الإدلاء بصوته الانتخابي موكدا أن اصطفاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم مشهد حضاري يؤكد وعي الشعب المصري وحرصه على بناء مستقبل أفضل.

ووجه «ربيع» رسالة يحث فيها العاملين بالهيئة والمواطنين على التوجه للمقار الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وأمانة تقع على عاتق كل مصري ومصرية للاسهام في بناء وطنهم.

يذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية تضم 184 مقرًا انتخابيًا، لاستيعاب 963 ألف و273 ناخب، بينهم 10 لجان للوافدين و10 لجان عامة.

ووزعت اللجان الفرعية لتشمل بحي أول 7 لجان، وحي ثاني 28 لجنة، وحي ثالث 14 لجنة، ومركز الإسماعيلية 23 لجنة، ومركز أبوصوير 23 لجنة، ومركز القصاصين 13 لجنة، ومركز التل الكبير 14 لجنة، فيما ضم مركز القنطرة شرق 9 لجان، وصم مركز القنطرة غرب 19 لجنة، فيما ضم مركز فايد 34 لجنة.