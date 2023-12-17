البورصة تختتم أولى جلسات الأسبوع بمكاسب سوقية 9 مليارات جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 17-12-2023، أولى جلسات الأسبوع، ارتفاعا جماعيا في ختام التعاملات، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 24792.14 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 9 مليارات جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.58% عند مستوى 5450.11 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.4% عند مستوى 7877.07 نقطة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 2.8 مليار جنيه عبر التداول على 1.5 مليار سهم، وتنفيذ 119 ألفا و350 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 9 مليارات جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.682 تريليون جنيه.

نشاط تداولات البورصة المصرية

وتشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

البورصة ترتفع 69.83% منذ بداية العام

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة بلغت 69.83% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و905 نقطة.