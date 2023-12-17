كيف يتعامل الطب الشرعي الفلسطيني مع جثث الشهداء والأشلاء في غزة؟

تجاوزت الحرب الطاحنة في غزة يومها الـ70 يوما على التوالي، وارتفع عدد الشهداء حتى كسر حاجز الـ19 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال بحسب الإحصائيات الرسمية للصحة الفلسطينية، من بينهم أكثر من سبعة آلاف شهيد مفقود تحت الأنقاض بعد أن تحولت أجسادهم إلى أشلاء لم تتمكن قوات الإنقاذ من انتشالهم لصعوبة الوصول إليهم.

تواصلت «الوطن» مع المصادر المعنية بهذا الأمر في قطاع غزة لمعرفة كيفية توثيق شهادات وفاة الشهداء، خاصة الأشلاء المفقودة تحت الأنقاض.

كيف يتم التعامل مع أشلاء الشهداء

يقول الدكتور أحمد الضهير، استشاري الطب الشرعي بالمستشفى الأوروبي في غزة، لـ«الوطن» إنه يتم انتظار 48 ساعة على الأشلاء التي تصلهم إلى المستشفى، أملاً في أن يأتي ذويهم للتعرف عليهم، وفي حال عدم الوصول إلى أهاليهم بعد انتهاء تلك الفترة يتم دفنهم في مقابر جماعية مرقمة بأرقام محددة.

شهادة وفاة باسم مجهول

وتابع استشاري الطب الشرعي بالمستشفى الأوروبي في غزة، قائلا إن بعض الأشلاء يتم انتشالها بعد يومين أو ثلاثة من الموت وبالتالي تكون قد تحللت ولا يمكن الاحتفاظ بها ويتم دفنها سريعا دون انتظار تعرف ذويهم عليهم، حيث توقفت ثلاجات حفظ الموتى عن العمل بسبب نفاد مخزون الوقود.

وعن توثيق حالات الوفاة لتلك الأشلاء، أكد «الضهير» أن ذلك يتم من خلال الطبي الشرعي الذي يتبع وزارة العدل، عبر شهادة وفاة يكتب في خانة الاسم بها «مجهول»، بحسب قوله.

تحتوي شهادة الوفاة الصادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية والمعتمدة من وزارة العدل، على خانات مختلفة «بيانات المتوفى، وسبب الوفاة واسم الطبيب»، وبحسب استشاري الطب الشرعي، في حالة الأشلاء غير المعروف صاحبها تترك خانة الاسم فارغة وتحمل الشهادة اسم «مجهول».