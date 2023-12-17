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مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن قصف غزة

كتب:

منتصر سليمان
02:30 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية

بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الطيران الحربي الإسرائيلي لم يتوقف عن التحليق في محافظات قطاع غزة، ولم يتوقف عن استهداف القطاع بالأحزمة النارية، مثلما حدث في بعض المناطق بأحياء «خان يونس، والزيتون، والشجاعية»، إضافة إلى المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عام في قطاع غزة.

وأضاف جبر، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «استهدفت غارات الاحتلال محافظة رفح، وهي المحافظة التي تدعي إسرائيل أنّها ضمن المناطق الآمنة وتطلب من الفلسطينيين النزوح إليها».

وتابع: «هذه الغارات قصفت منازل تعود إلى عائلة أبو عنزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من أفراد العائلة وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين الموجودين في رفح، بسبب الاكتظاظ الشديد للمواطنين».

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