محافظ أسوان يتابع فعاليات اليوم الطبي لتقديم الخدمات العلاجية لأهالي قرية الكرور

نظم فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المدنية، يومًا طبيًا وتوعويًا في قرية الكرور بأسوان، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأشاد المحافظ بتنظيم هذا الحدث ونشاطاته الطبية والعلاجية والتوعوية، مؤكدا أهمية زيادة هذه الفعاليات لتعزيز الجهود المبذولة في تحسين الصحة العامة وجودة الخدمات الصحية والطبية، وتلبية احتياجات السكان في المناطق النائية والقروية.

من جهته أعلن الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أن اليوم الطبي والتوعوي تم تنظيمه بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، تحت إشراف الدكتورة هبة الله حجاجي، مدير إدارة التوعية والمبادرات.

قافلة طبية ضمن فعاليات اليوم الطبي

وشمل اليوم الطبي العديد من الفعاليات المتخصصة، بما في ذلك قافلة طبية لإجراء فحوصات الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وفحوصات طبية للاكتشاف المبكر للأمراض الشتوية وغيرها من الأمراض المنتشرة في فصل الشتاء.

ندوات توعية لنشر الوعي

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي أن الفعاليات شملت عقد ندوات تثقيفية لنشر الوعي بأساليب استخدام المضادات الحيوية وأهميتها عند الضرورة وتحت إشراف الأطباء المتخصصين، مع التركيز على خطورة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وضرورة تجنب حدوث أي مضاعفات صحية قد تؤثر سلبًا على صحة المرضى.