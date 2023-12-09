«حماة الوطن»: نعمل على التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن مختلف أمانات الحزب على مستوى المحافظات تعمل في إطار خطة شاملة لتوعية وتثقيف المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية بشكل عام والانتخابات الرئاسية بشكل خاص.

الدولة المصرية تشهد عملية انتخابية في توقيت حاسم

وأوضح «سليمان»، في تصريح لـ «الوطن»، أن الدولة المصرية تشهد عملية انتخابية في توقيت حاسم وسط تحديات إقليمية، مشيرًا إلى أن فكرة إقامة الانتخابات في ظل هذه الظروف تؤكد أن الدولة حريصة على الاستحقاق الدستوري وحق المواطن في التعبير عن إرادته والإدلاء برأيه، وموقف المصريين في الخارج أمام أبواب اللجان يبرهن على أن المصري يحمل قضية وطنه في كل مكان، ويؤكد أن الانتخابات في الداخل ستشهد إقبالا كبيرا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن الحزب مستعد بغرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات على مستوى الجمهورية، من خلال التواصل مع غرفة عمليات في كل أمانة على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية في مصر تحديدا هي حدث مهم يتابعه العالم، لأن الدولة المصرية ذات أبعاد إقليمية ودولية مهمة.