محافظ قنا يبحث أوجه التعاون مع رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لخدمة التعاون المشترك

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم، رئيسً مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر، لبحث أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة و الهيئة

ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص محافظة قنا، على تقديم خدمة متميزة للمستثمرين بالمناطق الصناعية داخل المحافظة، من خلال الاستجابة السريعة بإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء سفاجا البحري، وذلك لتسهيل تصدير منتجاتهم.

توفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية

وأضاف «عبد الباقي»، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، يولي اهتماما كبيرا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها والسعي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة، مما يساهم بشكل فعال فى الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم.

تطوير ميناء سفاجا

وأوضح اللواء أركان حرب محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن تطوير ميناء سفاجا يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء سفاجا، شملت إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا «سفاجا 2» وإنشاء رصيف بحري بطول 1100 متر طولا، وتكريك الممر الملاحي ومحطة لتداول الحاويات لاستقبال سفن البضائع العامة بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

وأوضح أنه من المخطط للمحطة أن تستوعب نحو نصف مليون حاوية إلى 3 ملايين حاوية سنويًّا، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تُقدر بنحو 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، مما يمثل نقلة نوعية لخدمة المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين هو بنجع حمادي وكلاحين قفط، بالإضافة للمنطقة الحرة العامة.