تصدير 36 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان اليوم، تصدير 36 ألفا و500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى سنغافورة خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصول 600 سيارة بوزن ألف و200 طن عبر ميناء بورتوفيق، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر ألف و585 راكبا.

حركة تداول البضائع بمواني البحر الأحمر

وأكد البيان، وجود 7 سفن على أرصفة مواني الهيئة، وجرى تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و896 شاحنة و720 سيارة؛ إذ شملت حركة الواردات 4 آلاف و500 طن بضائع، 450 شاحنة و710 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع، و446 شاحنة و10 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، بينما تغادر السفينة NORDSEINE وعلى متنها 36 ألفا و500 طن فوسفات تصدير إلى سنغافورة والسفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس.

تداول 1620 طن بضائع بميناء نويبع

كما شهد ميناء نويبع تداول ألف و620 طن بضائع و214 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآور، واستقبل ميناء بورتوفيق، السفينة الحرية 2 وعلى متنها 600 سيارة بوزن ألف و200 طن قادمة من جدة.