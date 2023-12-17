عاجل| «فيفا» يصدم الزمالك ويطيح بآماله في التواجد بكأس العالم 2025

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضربة قوية لنادي الزمالك، بشأن معايير اختيار الأندية الأفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد.

وكشف «فيفا»، عن معاير اختيار الأندية الأفريقية المشاركة في كأس العالم نسخة 2025، التي تقام بمشاركة 32 ناديا، وأبرزها الأهلي باعتباره بطل نسختي 2021 و2023 من دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى الوداد المغربي، لتتويجه بلقب نسخة 2022.

تواجد 4 فرق فقط من القارة الأفريقية وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن 4 فرق فقط من القارة الأفريقية، ستشارك في كأس العالم للأندية، وهو ما يعني تواجد مكانين شاغرين.

وأكد أن بطل نسخة 2024 من دوري أبطال أفريقيا، سيكون متواجدا في كأس العالم للأندية، وفي حالة تتويج الأهلي أو الوداد باللقب، سيلجأ الاتحاد الدولي للنادي، صاحب أعلى تصنيف لدى «فيفا»، في آخر 4 أعوام لتواجده في المونديال بنظامه الجديد.

كما سيجري اختيار المقعد الرابع طبقا لتصنيف «فيفا» من عام 2021.

وكان نادي الزمالك يمني نفسه باختيار الاتحاد الدولي مقعدًا من بطولة الكونفدرالية، على أمل تتويجه باللقب هذا الموسم، إلا أن معايير «فيفا» أطاحت بآمال الزمالك في التواجد بالمونديال، كما أن تصيف الفارس الأبيض لدى الاتحاد الدولي آخر 4 أعوام يعد متأخرا؛ إذ يسبقه الترجي التونسي وصن داونز وبترو أتلتيكو.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، مواعيد ونظام بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اجتماع المكتب التنفيذي لـ«فيفا، الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على هامش كاس العالم للأندية.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025 وأكد «فيفا» في بيان رسمي، أنه جرى تأكيد موعد البطولة، بإقامتها في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد التواريخ من أجل ضمان توافق هذا مع جدول البطولة، وإتاحة الفرصة للمباريات الدولية للمنتخبات.