«التعاون الدولي»: تمويلات «التربية والتعليم» 490 مليون دولار في 4 سنوات

كشفت وزارة التعاون الدولي عن تقريرها السنوي لعام 2023، بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، بأن إجمالي تمويلات القطاع الحكومي، خلال 4 سنوات 2020 – 2023، بلغت 28.5 مليار دولار، من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

تمويلات ميسرة بواقع 456 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وخصصت الوزارة لقطاع التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني إبرام اتفاقيات تنموية بقيمة 490 مليون دولار، من قبل المملكة الإسبانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، بخلاف توقيع تمويلات تنموية بقيمة 456 مليون دولار، بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شركاء التنمية (الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليابان، وسويسرا)، وفي مجال البيئة تم إبرام تمويلات تنموية بقيمة 440 مليون دولار، من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأبرمت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات منح بقيمة 276 مليون دولار لمجال الحوكمة والشفافية، من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والوكالة الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وفي قطاع الصحة أبرمت الوزارة تمويلات تنموية بقيمة 136 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، والاتحاد الأوروبي.