التعليم الجامعى.. بوابة المستقبل

تقدم وطفرة كبيرة شهدهما قطاع التعليم الجامعى والبحث العلمى خلال الـ10 سنوات الماضية، نابعة من حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخريجين فى مختلف المجالات لكى يكونوا مؤهلين لسوق العمل إقليمياً ودولياً وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، جرى ربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأطلقت وزارة التعليم العالى خلال شهر مارس الماضى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، والتى ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هى: استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وخطة التنمية الشاملة لمصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أنه جرى دمج أهداف التنمية المستدامة الدولية مع مفهوم الجيل الرابع من الجامعات وخطط التنمية الإقليمية الشاملة، فضلاً عن الاستقرار على 7 مبادئ أساسية هى دليل تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى توافقاً مع رؤية مصر 2030.