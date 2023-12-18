أسعار السمك اليوم الاثنين 18-12-2023 في الأسواق.. «البلطي» بـ60 جنيها

تواصل أسعار السمك اليوم الاثنين 18-12-2023 في الأسواق ثباتها التي عليه منذ أن تراجعت بداية الأسبوع الجاري في كل الأسواق المصرية نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء، كما أنَّ أسعار الأسماك تختلف حسب المحافظة والمنطقة والمتجر الذي يفضل المواطن الشراء منه، وذلك وفقاً لما أعلن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الاثنين 18-12-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر كيلو سمك البلطي ما بين 60 و68 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق ما بين 40 و195 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 80 و100 جنيه.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- أما سعر كيلو الثعابين يتراوح ما بين 50 و150 جنيهًا.

- بينما يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 65 و110 جنيهات.

- وعن سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح ما بين 200 و300 جنيه.

- فيما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و200 جنيه.

- يتراوح الدنيس ما بين 85 و250 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر الجمبري ما بين 100 و300 جنيه.

- والبوري ما بين 85 و125 جنيهًا.