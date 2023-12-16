تراجع أسعار السمك اليوم السبت 16-12-2023 في الأسواق.. تبدأ من 40 جنيها
كتب:
مريم حنفي
08:49 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
أسعار الأسماك اليوم.. تعبيرية
تشهد أسعار السمك اليوم السبت 16-12-2023 في الأسواق تراجعاً ملحوظاً وصلت قيمته إلى 3 جنيهات، لسعر كيلو السمك البلطي ويرجع سبب هبوط الأسعار اليوم إلى وفرة المعروض في الأسواق المصرية، وفيما انخفض سعر كيلو الجمبري بقيمة 15 جنيها، وسمك المكرونة بقيمة 8 جنيهات، في ظل توقعات بمزيد من التراجع حتى نهاية العام الجاري، وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم السبت 16-12-2023 في الأسواق.
أسعار السمك البلطي
- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 58 و62 جنيها.
- سعر فيليه البلطي بين 40 و190 جنيها.
أسعار الأسماك في مصر اليوم
- يتراوح سعر كيلو قشر البياض بين 70 و100 جنيه.
- يتراوح سعر كيلو الثعابين بين 50 و200 جنيه.
- سعر كيلو المكرونة السويسي يتراوح اليوم السبت، بين 60 و105 جنيهات.
- وبالنسبة لسعر كيلو السبيط في الأسواق المصرية يتراوح بين 180 و280 جنيها.
- سعر الكابوريا اليوم السبت في الأسواق المصرية، بين 40 و200 جنيه.
أسعار سمك البوري
- يتراوح سعر كيلو الجمبري بعد تراجعه، بين 210 و310 جنيهات.
- سعر كيلو البوري بين 70 و80 جنيها.