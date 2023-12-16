تراجع أسعار السمك اليوم السبت 16-12-2023 في الأسواق.. تبدأ من 40 جنيها

تشهد أسعار السمك اليوم السبت 16-12-2023 في الأسواق تراجعاً ملحوظاً وصلت قيمته إلى 3 جنيهات، لسعر كيلو السمك البلطي ويرجع سبب هبوط الأسعار اليوم إلى وفرة المعروض في الأسواق المصرية، وفيما انخفض سعر كيلو الجمبري بقيمة 15 جنيها، وسمك المكرونة بقيمة 8 جنيهات، في ظل توقعات بمزيد من التراجع حتى نهاية العام الجاري، وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم السبت 16-12-2023 في الأسواق.

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 58 و62 جنيها.

- سعر فيليه البلطي بين 40 و190 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- يتراوح سعر كيلو قشر البياض بين 70 و100 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الثعابين بين 50 و200 جنيه.

- سعر كيلو المكرونة السويسي يتراوح اليوم السبت، بين 60 و105 جنيهات.

- وبالنسبة لسعر كيلو السبيط في الأسواق المصرية يتراوح بين 180 و280 جنيها.

- سعر الكابوريا اليوم السبت في الأسواق المصرية، بين 40 و200 جنيه.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر كيلو الجمبري بعد تراجعه، بين 210 و310 جنيهات.

- سعر كيلو البوري بين 70 و80 جنيها.