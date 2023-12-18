تقرير رسمي من «الصحة» عن انتشار متحور كورونا الجديد.. يصيب الحاصلين على اللقاحات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أو ميكرون، والذي تمت تسميته بالمتحور 1.IN وطبقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك 1.IN . %37 من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، وأكثر من نصفها كانت من المتحور 1.JN.

المتحور ينتشر بسرعة كبيرة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في تقرير رسمي، أن المتحور 1.IN ينتشر بصورة كبيرة، وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح «كوفيد» من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN.

وأضاف عبدالغفار أنّ معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة كما أنّه لا توجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أو ميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور، موضحًا أنّ المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه 1 IN لا تزال منخفضة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور 1.IN وكذلك 2.86.BA في مصر حتى تاريخه.

ونصح المواطنين يظل بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كالتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.