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انتخابات المصريين بالداخل

«الصحة العالمية» تحذر: الوضع الطبي في غزة كارثي

كتب:

حسن سمير
02:04 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن منظمة الصحة العالمية تحذر من الوضع الطبي في غزة وأنه أصبح كارثيا.

 

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بقلم حسن سمير