«الصحة العالمية» تحذر: الوضع الطبي في غزة كارثي كتب: حسن سمير 02:04 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023 غزة - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن منظمة الصحة العالمية تحذر من الوضع الطبي في غزة وأنه أصبح كارثيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: التحالف الوطني: نعكف على إعداد قافلة جديدة من المساعدات للأشقاء في غزة «إكسترا نيوز»: دخول 138 شاحنة مساعدات مصرية إلى قطاع غزة عبر رفح قصواء الخلالي: المشهد في قطاع غزة يتفاقم بشكل مخيف وسلبي اليونيسف: الوضع في غزة يزداد سوءا.. ولا يوجد مكان آمن للأطفال بالقطاع غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير