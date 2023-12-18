3 هزات أرضية تضرب تركيا اليوم.. هيئة الكوارث تكشف التفاصيل

تعرضت تركيا، صباح اليوم، لهزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، بعمق 7 كيلومترات، وكشفت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، المعروفة باسم «آفاد»، تفاصيل الهزة.

وذكرت أنّ الهزة وقعت عند الساعة 09:07 أي (08:07 بتوقيت القاهرة)، في منطقة يشيليورت بولاية ملطية جنوب شرق البلاد.

هزة أرضية تضرب يالوفا

وفجر اليوم، ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في منطقة يالوفا شرقي مدينة إسطنبول بتركيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت لاحق، رصد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 7 كيلومترات.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت تركيا على مسافة 90 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة سيواس، وعلى مسافة 27 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من جورون.