إنجازات قطاع الزراعة.. استصلاح أراضٍ صحراوية وإعادة إحياء مشروع توشكى

تطور القطاع الزراعي في مصر خلال الأعوام الماضية، وخلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد إنجازات كثيرة، بدأت بالتوسع في الرقعة الزراعية باستصلاح أراضٍ زراعية في المناطق الصحراوية، بمشروعات الدلتا الجديدة، ومشروعات جنوب الوادي، وشرق العوينات، وتنمية شمال ووسط سيناء، بالإضافة مشروع المليون ونصف المليون فدان في عدة مناطق بالصحاري المصري.

وبعدما يقرب من عشرين عاماً على تجميد المشروع ووأده قبل حصاد خيره، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إحياء مشروع توشكى الذي تم قطاف خيراته بعد سنوات قليلة من استكمال خطط إحيائه وتم زراعة آلاف الأفدنة بمحصول القمح وزراعة أكبر مزرعة تمور في العالم تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

نجحت الدولة في زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 1.7 مليون فدان

وفي خلال أعوام معدودات نجحت الدولة في زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 1.7 مليون فدان، لتضاف إلى سابقتها البالغة 8.8 مليون فدان عاشت عليها مصر آلاف السنين.

لم يأتِ استصلاح تلك المساحة من فراغ أو دون جهد وعرق، حيث أنفقت الدولة على البنية التحتية بها ما يزيد عن 46 مليار جنيه، حققت مكاسبها سريعاً في صورة اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة وتقليص فجوة القمح والذرة وفول الصويا وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل عالية الجودة.

ليس هذا وحسب فقد أطلقت الدولة المصرية مشروعاً عملاقا لمجابهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة وذلك بإطلاق المشروع القومي للغذاء عن طريق إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، حققت طفرة كبيرة في انتاج مصر من الخضر بلغ 35 مليون طن، مما جعل السوق المصري مكتفياً ذاتياً بل وساهم المشروع في تحقيق ما قرب من 5 مليون طن تم تصديرها للأسواق الدولية.

قبل 2014 عانت الصادرات الزراعية المصرية من أزمة كبيرة تمثلت في صد الأسواق الدولية لها بسبب عدم انضباط العملية التصديرية وتنفيذ الممارسات الزراعية السليمة، وهو الأمر الذي حملته الدولة المصرية على عاتقها ووضعت عددا من الإجراءات المحكمة التي تمنع نفاذ أي من السلع الملوثة للخارج، وهو ما تسبب في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن من 400 منتج زراعي، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى عدة دول منها أمريكا اللاتينية والصين واليابان والهند.