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الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء لأمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ نواف الأحمد

كتب:

محمد أبو عمرة
07:04 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، معرباً عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.