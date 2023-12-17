الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء لأمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ نواف الأحمد

قدَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، معرباً عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.