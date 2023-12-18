عبد الفتاح السيسي.. تاريخ حافل بالأوسمة والأنواط لثامن رؤساء مصر

بين شوارع منطقة الجمالية العريقة في القاهرة، وُلد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، في 19 نوفمبر 1954، لتكون بداية لمولد قائد سيعيد مصر إلى طريقها، بعد أن كانت ذاهبة بلا عودة، وانحاز للملايين فأحبوه وأصبح منقذهم من الظلام، ليجدد المصريون ثقتهم فيه لولاية ثالثة، في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد فترتين نجح خلالهما في العبور بالوطن من تحديات إقليمية ودولية عديدة.

النشأة والتعليم

تلقّى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليمه في مدرسة البكري الابتدائية، من عام 1962، إلى 1968، كما درس بمدرسة السلحدار الإعدادية، من 1968 إلى 1971، والتحق بالمدرسة الثانوية الجوية من عام 1971إلى عام 1974، ثم تخرَّج في الكلية الحربية «الدفعة 69» في 1 إبريل عام 1977، وفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

الأسرة

تزوج الرئيس السيسي، الرئيس الثامن لجمهورية مصر العربية، من السيدة انتصار أحمد عامر، ولديه ثلاثة أبناء وابنة واحدة، وهم:

مصطفى عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

محمود عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

حسن عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

آية عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

التأهيل العسكري

حصل الرئيس السيسي، على عدد من الدرجات العلمية في العلوم العسكرية، وهى بحسب موقع «رئاسة الجمهورية»:

- تخرَّج في الكليـة الحربية في 1 أبريل عام 1977.

- حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987.

- حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992.

- حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003.

- حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

المناصب القيادية

تدرج الرئيس السيسي، داخل صفوف القوات المسلحة، سريعًا بسبب تميزه خلال فترة خدمته في الجيش المصري، كالتالي:

- قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.

- ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.

- رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

- رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي.

- قائد لواء مشاة ميكانيكي.

- رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.

- قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

- رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.

- قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

- نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

- مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

- القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

سجل حافل بالأوسمة

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أكثر من 25 نوطا ووساما، تقديرا لجهوده، منذ أن كان قائدا في الجيش المصري، وحتى بعد اختياره من الشعب رئيسًا للجمهورية، ومنها:

- نوط 25 أبريل 1982.

- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

- نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.

- نوط الخدمة الممتازة.

- اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر.

- اليوبيل الذهبي للثورة.

- اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.

- ميدالية 25 يناير 2011.

- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

- ميدالية 30 يونيو.

- قلادة «الملك عبد العزيز آل سعود» 8 أغسطس 2014.

- قلادة «مبارك الكبير» يناير 2015.

- وسام «الشيخ عيسى آل خليفة» البحريني مايو 2017.

- وسام «الاستحقاق الوطني» الغيني أبريل 2019.

- وسام «الاستحقاق الوطني» الإيفواري أبريل 2019.

- قلادة «السياحة العربية» يونيو 2019.

- وسام «صداقة الشعوب» البيلاروسي يونيو 2019.

- وسام «زايد» الإماراتي نوفمبر 2019.

- وسام «جوقة الشرف الوطني» ديسمبر ٢٠١٩.

- وسام «سان جورج» الألماني 26 يناير 2019.

- درع «العمل التنموي العربي» 7 أكتوبر 2020.

- وسام «جراند كروس أوف ذا ريديمير» اليوناني نوفمبر 2020.

- وسام «استحقاق اللجنة الأوليمبية الأفريقية» 25 مايو 2021.

- وسام «القائد»، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول 2 يونيو 2021.

- وسام «جمهورية صربيا» 20 يوليو 2022.

- وسام «عُمان الأول» 21 مايو 2023.

الاتحاد الأفريقي

خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة جمهورية مصر العربية، أصبح رئيسا للاتحاد الأفريقي من عام 2019 إلى عام 2020.